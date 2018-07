Caixa receberá capitalização de R$1,8 bi do governo federal, diz fonte

São Paulo – A Caixa Econômica Federal receberá neste ano uma capitalização de 1,8 bilhão de reais de seu controlador, o governo federal, com recursos de dividendos do próprio banco repassados à União, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

Segundo a fonte familiarizada com a Caixa, e que pediu anonimato, a recapitalização refere-se a parte do lucro de 12,5 bilhões de reais do banco em 2017, que haviam sido transferidos para o governo.

“Como o banco não pôde usar recursos do FGTS, essa recapitalização foi uma alternativa”, disse a fonte.

Em janeiro, a Câmara dos Deputados autorizou o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a comprar até 15 bilhões de reais em instrumentos de capital da Caixa, operação que seria usada para fortalecer os níveis de capital do banco. Mas o banco desistiu do negócio após ter enfrentado resistência do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em paralelo à recapitalização, a Caixa vem tomando uma série de medidas para fortalecer seu capital, enquanto se prepara para regras mais rigorosas embutidas em Basileia III, que entra em vigor de integral no início de 2019. Esse esforço envolveu forte redução de custos operacionais, incluindo programas de demissão voluntária, e a desaceleração em várias linhas de crédito.

Mais cedo nesta sexta-feira, o jornal O Estado de S.Paulo publicou que o governo federal vai injetar cerca de 2 bilhões de reais na Caixa até o fim do ano para reforçar o capital do banco estatal.

Em nota, a Caixa afirmou que seus esforços para reforçar os níveis de capital incluíram a “recapitalização pelo Tesouro Nacional dos dividendos a serem pagos pela Caixa relativos aos exercícios de 2017 e 2018”, mas não citou valores.