Caixa quer pagar pelo menos R$ 20 bilhões ao Tesouro este ano

Brasília — O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse nesta segunda-feira, 24, que o banco tem condições de devolver R$ 20 bilhões ao Tesouro Nacional em 2019, mesmo sem a venda de ativos. “Se fizermos a abertura de capital neste ano, poderemos pagar inclusive mais que R$ 20 bilhões”, completou.

A Caixa devolveu ao Tesouro neste mês R$ 3 bilhões referentes a Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD), e pretende pagar mais R$ 7 bilhões até o fim de julho.

“Pagar os IHCDs é o óbvio, e faz sentido matemático, devido à correção de juros pela inflação e a participação nos lucros”, afirmou Guimarães.

Provisões

O presidente da Caixa disse também que o banco e o FI-FGTS provisionaram R$ 500 milhões no fim do ano passado para lidar com prováveis recuperações judiciais de cerca de 20 empresas.

Mais cedo, ele havia dito que o banco está provisionado para a recuperação judicial de dez grandes empresas.

No caso da Odebrecht, as provisões cobririam cerca de 95% da exposição do banco, de R$ 2,2 bilhões, sem considerar as operações do FI-FGTS.

As regras de governança do FI-FGTS impediriam a divulgação da exposição ao fundo à empreiteira que entrou em recuperação judicial.