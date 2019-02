Cai demanda interna de passageiros em agosto, diz Anac

Brasília – A demanda doméstica no transporte aéreo de passageiros caiu 0,42% em agosto, informou na tarde desta sexta-feira, 20, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O cálculo considera o critério de “passageiros-quilômetros pagos transportados” (RPK). A oferta, pelo critério de “assentos-quilômetros oferecidos” (ASK), caiu 2,27%. Os índices representam comparações com o mesmo mês de 2012.

Em nota, a agência destaca que, após cinco anos consecutivos de crescimento da demanda doméstica em agosto, trata-se da primeira redução para o mês.

Com o resultado, os índices de demanda e de oferta acumularam baixa nos oito primeiros meses do ano, apresentando quedas de 0,08% e 4,6%, respectivamente, quando feitos comparativos com igual período do ano passado.

O Grupo TAM e a GOL lideraram o mercado doméstico no mês passado, com participação de 39,98% e de 33,87%, respectivamente, considerando o critério RPK.

O Grupo TAM diminuiu a participação de mercado, de 40,54% em agosto do ano passado, para 39,98% no mês passado. A GOL passou de 34,16%, em agosto de 2012, para 33,87%, em agosto de 2013. A participação das demais empresas no mercado doméstico, por sua vez, passou de 25,30%, em agosto de 2012, para 26,15%, em agosto deste ano.

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos de passageiros (RPK/ASK) foi recorde para agosto desde o início da série, em 2000, tendo atingido 74,20%.

No período de janeiro a agosto, o aproveitamento doméstico foi de 74,96%, frente aos 71,58% no mesmo período de 2012. Entre as maiores empresas aéreas brasileiras, as maiores taxas de aproveitamento doméstico no mês passado foram alcançadas por Avianca e Grupo TAM, com 82,13% e 78,60%, respectivamente.

Internacional

A Anac divulgou também que a demanda do transporte aéreo internacional de passageiros das empresas aéreas brasileiras apresentou crescimento de 2,75% em agosto de 2013, quando realizada comparação com o mesmo mês de 2012.

A oferta registrou aumento de 3,79% no mesmo período. A demanda e a oferta internacional estão em crescimento há dez meses consecutivos e, em agosto, a demanda atingiu o seu maior patamar para o mês desde o início da série, em 2000, destaca a agência.

No acumulado de janeiro a agosto, a demanda internacional cresceu 4,44% e a oferta internacional teve aumento de 11,27%, sempre em comparação com o mesmo período de 2012.

Em relação à participação de mercado, o Grupo TAM e a GOL representaram a totalidade das operações de empresas brasileiras no transporte aéreo internacional de passageiros em agosto de 2013, com 88,42% e 11,58%, respectivamente.

A taxa de aproveitamento dos voos internacionais de passageiros operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) alcançou 78,25% em agosto de 2013, contra 79,03% do mesmo mês do ano anterior.

A taxa de aproveitamento em voos internacionais vem registrando redução há onze meses consecutivos.