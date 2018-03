Brasileiro precisa trabalhar 8 horas para comprar pote de Nutella

São Paulo — O post de uma brasileira que vive em Liverpool sobre a diferença do custo de vida no Brasil e no Reino Unido viralizou no Facebook. Thayana Romero, 28, comparou os preços de produtos vendidos em supermercados em ambos os lugares.

Segundo as contas, o brasileiro precisa de 8 horas e 14 minutos para comprar um pote de 650 gramas de Nutella, enquanto os ingleses conseguem adquirir 750 gramas do mesmo produto com 34 minutos de trabalho. Ela levou em conta o valor do salário mínimo por hora nos dois países.

Como no Brasil o salário mínimo atual é de 954 reais por mês, dividindo esse valor por 220 horas (jornada máxima permitida no mês), temos um salário mínimo de 4,34 reais por hora. Lá no Reino Unido, o salário mínimo estabelecido pelo governo inglês é de 7,5 libras (cerca de 34 reais) por hora para trabalhadores a partir de 25 anos.

A brasileira, que vive em Liverpool desde 2015, fez outras comparações em seu post. Para comprar um pacote de M&M’s de 49 gramas no Brasil, por exemplo, é preciso 51 minutos de trabalho. Na Inglaterra, trabalhando 8 minutos é possível comprar um pacote de 140 gramas do mesmo produto.

Em entrevista ao UOL, Thayana contou que sempre procurou saber quanto precisava trabalhar para comprar os produtos desde que mudou para a Europa. Quando veio ao Brasil no ano passado, de férias, decidiu fazer a mesma comparação utilizando o salário mínimo brasileiro.

Ela usou como base para comparação os preços que coletou em um supermercado em sua cidade natal, Foz do Iguaçu (PR), e os valores do supermercado que frequenta em Liverpool. É preciso considerar que os preços variam de supermercado para supermercado e, portanto, as comparações dão apenas uma noção da diferença de custo de vida.

Veja abaixo o post completo da brasileira: