Brasil voltará a exportar carne bovina para a China

O governo brasileiro retirou embargo às exportações de carne bovina do país para a China, após uma suspensão temporária devido a um caso atípico da doença da vaca louca no Mato Grosso, afirmou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nesta quinta-feira em sua conta no Twitter.

certificados sanitários normalmente e continuar com nossas exportações para o país asiático. — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) June 13, 2019

“Voltaremos a emitir os certificados sanitários normalmente e continuar com nossas exportações para o país asiático”, disse a ministra em sua mensagem.

Ela ressaltou que a decisão do ministério no começo do mês havia sido necessária para cumprir um protocolo bilateral acertado entre os países em 2015.