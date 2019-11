Brasil vai relicitar áreas do pré-sal que não forem vendidas, diz ministro

Brasília — O Brasil vai reavaliar todas as áreas de exploração de petróleo que eventualmente não forem vendidas no megaleilão dos excedentes da cessão onerosa na quarta-feira, com o objetivo de colocá-las à venda novamente em oito a nove meses, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta terça-feira.

Albuquerque acrescentou, em entrevista a jornalistas, que nem todas as áreas precisam ser vendidas para que o leilão do pré-sal seja considerado um sucesso.

O megaleilão tem previsão de arrecadar R$ 106 bilhões, caso todos os blocos sejam arrematados. Nas últimas semanas, petroleiras estrangeiras desistiram de concorrer, mas a Petrobras reforçou o interesse. Ainda assim, há pelo menos 10 empresas habilitadas para disputar os quatro campos do pré-sal.

O leilão acontecerá porque, em 2010, o governo cedeu à Petrobras áreas do pré-sal sem licitação. A Petrobras teria o direito de explorar até 5 milhões de barris. Como foram descobertas mais reservas do que o previsto, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) leiloará o excedente.

O dinheiro será dividido entre Petrobras, como uma indenização pela revisão do contrato, governo, estados e municípios.