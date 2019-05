Brasil tem terceiro pior crescimento trimestral entre 45 países

São Paulo — O variação de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre de 2019 ante o mesmo período do ano passado colocou o país em 45º lugar em ranking com 47 países, elaborado pela agência de classificação de risco Austin Rating.

Os cálculos do PIB foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ranking, o Brasil fica na frente apenas de Rússia e Itália.

No último trimestre do ano passado, quando a economia brasileira avançou 0,1%, o país ocupava a 40ª posição de uma pesquisa com 42 países.