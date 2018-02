Brasil tem superávit comercial de US$2,76 bi em janeiro

Brasília – O Brasil registrou superávit comercial de 2,768 bilhões de dólares em janeiro, segundo melhor resultado para o mês na série histórica iniciada em 1989, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) nesta quinta-feira.

O dado veio um pouco pior que expectativa de saldo positivo em 3,026 bilhões de dólares, segundo pesquisa Reuters com analistas.

No mês, as exportações somaram 16,968 bilhões de dólares enquanto as importações foram de 14,199 bilhões de dólares.

