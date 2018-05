Brasil tem quarto pior crescimento entre 43 países, diz Austin Ratings

São Paulo – Só três países tiveram crescimento mais baixo do que o Brasil no 1º trimestre de 2018, segundo ranking divulgado nesta quarta-feira (30) pela Austin Ratings.

O PIB (Produto Interno Bruto) do país teve expansão de 1,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ficamos atrás apenas de Reino Unido (1,2%), Japão (0,9%) e Noruega (0,3%) em uma lista de 43 países.

Os primeiros lugares em crescimento são Filipinas (6,8%), China (6,8%), República Dominicana (6,8%) e Malásia (5,4%) e a média geral é 3,4%.

Ainda assim, nosso resultado foi “muito bom, dado o contexto e a dinâmica econômica pós forte recessão”, segundo o economista-chefe da Austin em e-mail para EXAME.

A dúvida agora é sobre o impacto da greve dos caminhoneiros na economia brasileira tanto diretamente, via produção e abastecimento, quanto indiretamente, via confiança dos agentes econômicos.

As fontes utilizadas para fazer o ranking foram a Austin Ratings, IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OCDE, FMI e Banco Mundial.

As estimativas para o crescimento brasileiro em 2018 e 2019 são do último Boletim Focus do Banco Central, que expressam a média do mercado.

Veja a tabela: