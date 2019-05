Taxa de desemprego atinge 12,5% no trimestre encerrado em abril

Da redação, com agências de notícias

São Paulo – O país registrou uma taxa de desemprego de 12,5% no trimestre encerrado em abril deste ano. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), divulgada nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa é superior à registrada no trimestre encerrado em janeiro deste ano (12%) mas inferior à observada no trimestre encerrado em abril de 2018 (12,9%).

A população desocupada ficou em 13,2 milhões de pessoas, 4,4% a mais do que no trimestre encerrado em janeiro (mais 552 mil pessoas), mas estatisticamente estável ante o trimestre encerrado em abril de 2018 (13,4 milhões de pessoas).

A população ocupada, de 92,4 milhões de pessoas, mostrou estabilidade na comparação com o trimestre anterior (92,3 milhões de pessoas) e cresceu 2,1% (mais 1,94 milhões) na comparação com o trimestre encerrado em abril de 2018 (90,4 milhões de pessoas).

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.295 no trimestre encerrado em abril. O resultado representa alta de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 206,817 bilhões no trimestre até abril, alta de 2,8% ante igual período do ano anterior.

Subutilização recorde da força de trabalho

A taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil foi de 24,9% no trimestre encerrado em abril, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número mostra uma variação de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de novembro de 2018 a janeiro de 2019 (24,2%). Na comparação com o mesmo trimestre de 2018 (24,5%), mostra alta de 0,4 p.p.

Isso significa que a população que não trabalha ou trabalha menos do que gostaria chegou a 28,4 milhões de pessoas, recorde da série histórica iniciada em 2012.

Em relação ao trimestre imediatamente anterior, o resultado mostra alta de 3,9% (mais 1.063 mil pessoas). Em relação ao esmo período do ano passado, o aumento é de 3,7% (mais 1.001 mil pessoas).