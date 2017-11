Brasil tem déficit em transações correntes de US$343mi em outubro

Brasília – O Brasil fechou outubro com déficit em transações correntes de 343 milhões de dólares, melhor desempenho para o mês desde 2007 (-216,5 milhões de dólares), novamente guiado pela força da balança comercial, divulgou o Banco Central nesta quinta-feira.

O resultado veio melhor que expectativa de rombo de 1 bilhão de dólares, apontado em pesquisa Reuters com analistas.

No mês, os Investimentos Diretos no País de (IDP) alcançaram 8,24 bilhões de dólares, também acima da expectativa de mercado de 7,2 bilhões de dólares, bem mais do que o suficiente para cobrir o saldo negativo da conta corrente.

Nos 10 primeiros meses do ano, o saldo em transações correntes ficou negativo em apenas 3,033 bilhões de dólares, contra rombo de 16,931 bilhões de dólares em igual período de 2016.Para 2017, o BC prevê déficit de 16 bilhões de dólares, que será, se confirmado, o melhor dado desde 2007, quando houve superávit de 408 milhões de dólares.Seguindo a tendência já observada no ano, a balança em outubro teve papel decisivo para as contas externas, com superávit de 4,911 bilhões de dólares, bem acima dos 2,114 bilhões de dólares de outubro de 2016 .No mês, ainda segundo o BC, a remessa de lucros e dividendos para o exterior caiu a 1,454 bilhão de dólares, contra 1,566 bilhão de dólares no mesmo mês do ano passado.

O declínio de 21,2 por cento no gasto com aluguel de equipamentos, a 1,264 bilhão de dólares, também ajudou no melhor resultado para as transações correntes em outubro.

Por outro lado, os gastos líquidos de brasileiros no exterior subiram 18,8 por cento em igual base de comparação, a 1,174 bilhão de dólares em outubro.