Brasil segue entre os sete países com os maiores juros reais do mundo

São Paulo – Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 6,5% ao ano pela 10ª vez consecutiva, o Brasil segue no 7º lugar mundial em juros reais.

Com 2,31%, país fica atrás de seis países: Argentina, Turquia, México, Indonésia, Índia e Rússia.

A lista é divulgada a cada reunião do Copom pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management.

A taxa de juros reais toma os juros nominais e subtrai a inflação projetada para os próximos 12 meses. Em termos nominais, o Brasil fica na sexta colocação, acima da Índia.

O Brasil chegou a ser líder absoluto em juros reais durante 2015, quando a taxa básica da economia estava em seu auge, a 14,25% ao ano.

O ranking é uma compilação dos 40 países mais relevantes do mercado de renda fixa mundial nos últimos 25 anos.