Brasil se mantém em sexto lugar no ranking mundial de juros reais

São Paulo – Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) em manter a taxa Selic, em 6,5% ao ano, o Brasil se manteve na 6ª posição no ranking mundial de juros reais (juros nominais menos a inflação projetada para os próximos 12 meses).

O levantamento é feito pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management e considera as 40 principais economias do mundo.

Com 2,93%, o Brasil hoje só tem juros reais menores do que Argentina (18,90%), Turquia (8,55%), México (4,47%), Indonésia (4,34%) e Rússia (4,24%).

Nos últimos lugares do ranking estão países com juros reais negativos como Hungria (-2,56%), Suécia (-2,28%), Holanda (-2,24%) e Áustria (-2,20%). A média geral ficou em 0,54%.

No ranking de juros nominais, o Brasil ficou em 5º lugar mundial, logo atrás da África do Sul e na frente da Índia.

Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40 economias analisadas: