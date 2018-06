Brasil precisa seguir com agenda de reformas estruturantes, diz Padilha

Idiana Tomazelli, do Estadão Conteúdo

Brasília – O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu, nesta segunda-feira, 11, a continuidade da agenda de reformas, durante o lançamento da consulta pública da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

O documento mostra que, sem a aprovação de mudanças estruturais, sobretudo na Previdência, o crescimento do País ficará abaixo do potencial até 2031 e a dívida bruta do governo brasileiro ficará ainda maior.

“Precisamos manter o processo de ajuste nas contas públicas, iniciado neste governo com o teto de gastos. Precisamos consolidar a retomada do crescimento sustentado. Para isso, o Brasil precisa seguir com a agenda de reformas estruturantes”, disse Padilha.

O ministro disse ainda que o governo pretende aprovar ainda este ano a Lei de Governança para todos os entes e poderes legislativos. “Fecharemos uma lacuna que já dura 30 anos”, disse. Segundo ele, a medida é necessária para tornar a construção de programas de governo mais estável e transparente.