Brasil pode superar EUA na produção de soja em 2019/20

O Brasil poderá colher uma safra recorde de 123 milhões de toneladas de soja na temporada 2019/20, que será plantada a partir de setembro, e superar os Estados Unidos na produção da oleaginosa no mesmo período, previu nesta sexta-feira o Departamento de Agricultura norte-americano (USDA).

Em suas primeiras estimativas para a temporada 2019/20, o USDA estimou a safra dos EUA em 112,95 milhões de toneladas, queda de 8,7 por cento ante o recorde de 123,66 milhões de toneladas visto em 2018/19, por conta de uma área plantada menor e também produtividades esperadas mais baixas.

A projeção foi feita enquanto os EUA estão lidando com estoques elevados de grãos, em meio a uma disputa comercial com a China que reduziu os embarques norte-americanos, especialmente de soja. Diante de grandes safras globais, os preços da soja na bolsa de Chicago atingiram mínimas em mais de uma década. Os EUA estão iniciando o plantio da safra 2019/20.

Na safra 2018/19, o Brasil poderia ter colhido mais de 120 milhões de toneladas e rivalizado com os EUA, mesmo com uma grande produção norte-americana, mas uma seca em importantes produtores, como o Paraná, reduziu a colheita brasileira para 117 milhões de toneladas, segundo o USDA.

Para o USDA, a produção do Brasil em 2019/20 deverá crescer com um plantio maior e também uma recuperação das produtividades, após a seca de 2018/19. O país sofreu com falta de chuva e altas temperaturas em dezembro e janeiro. A perda só não foi maior porque o tempo melhorou a partir de fevereiro, segundo analistas.

A maior colheita de soja já vista pelo Brasil foi na temporada 2017/18, com 122 milhões de toneladas, quando os brasileiros superaram os norte-americanos na produção da oleaginosa, segundo o USDA.

O Brasil, maior exportador de soja do mundo, já à frente dos EUA, exportaria 75 milhões de toneladas em 19/20, enquanto os norte-americanos, 53 milhões.

Em 18/19, as exportações brasileiras foram estimadas pelo USDA em 78,5 milhões de toneladas, versus 48,3 milhões dos EUA.

Milho

O USDA ainda estimou a colheita de milho do Brasil em um recorde de 101 milhões de toneladas, 1 milhão acima da estimativa para a atual temporada (2018/19), que está se desenvolvendo muito bem, com boas chuvas recentes.

Em 18/19, o USDA prevê exportações de 32 milhões de toneladas de milho pelo Brasil e, em 19/20, os embarques somariam 34 milhões de toneladas.