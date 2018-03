Brasil pode ser um dos mais afetados pela guerra do aço de Trump

São Paulo – O Brasil não vai sair ileso de uma guerra comercial disparada pelos Estados Unidos.

Donald Trump anunciou nesta quinta-feira a imposição de tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio importados pelo país.

O presidente americano ainda tuitou que “guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar”, ressuscitando a parte de sua retórica que mais assusta os economistas desde a campanha.

O Brasil é um país de economia relativamente fechada, pouco integrado à globalização, e tem déficit comercial na relação com os Estados Unidos.

É por isso que não fomos alvo privilegiado da retórica de Trump e a avaliação era que não seriamos particularmente afetados por uma volta do protecionismo.

Mas a escolha dos produtos anunciada ontem atinge o Brasil em cheio, já que fomos o segundo país que mais exportou aço para os EUA entre janeiro e setembro de 2017.

Só três países atingiram dois dígitos de participação na importação de aço pelos americanos: Canadá (16%), Brasil (13%) e Coreia do Sul (10%).

Em 2016, cerca de 34% do aço brasileiro que saiu do país teve os Estados Unidos como destino. O número é alto, mas caiu em relação aos 40% registrados em 2015.

As siderúrgicas brasileiras tiveram quedas fortes na Bolsa enquanto as siderúrgicas americanas apresentam alta apesar de uma reação negativa generalizada nos mercados mundiais.

Reação brasileira

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) diz em nota que o governo recebe a decisão com “enorme preocupação” e “não descarta eventuais ações” para preservar seus interesses.

O anúncio ocorre depois de o ministro da pasta, Marcos Jorge, se reunir, em Washington, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross.

Na reunião, Jorge afirmou que o aço brasileiro não representa ameaça à segurança nacional norte-americana e que as estruturas produtivas siderúrgicas de ambos os países são complementares.

Cerca de 80% das exportações brasileiras de aço são de produtos semiacabados, que é um insumo da indústria siderúrgica norte-americana.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse, em nota, que a decisão dos Estados Unidos é “injustificada, ilegal e prejudica o Brasil” e viola três regras da OMC.

A entidade calcula prejuízo de US$ 3 bilhões para as exportações de ferro e aço e US$ 144 milhões para as de alumínio e defende que o Brasil utilize todos os meios disponíveis para responder.

NAFTA

O Canadá é a principal origem do aço comprado pelos EUA e o México é o quinto lugar no ranking. Não surpreende, já que os três formam o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA).

Trump ameaça acabar com o acordo desde a campanha e disparou uma renegociação formal, agora abalada pela decisão unilateral dos americanos.

Além disso, ao contrário do Brasil, os dois vizinhos exportam muito mais aço liso do que produtos semi-acabados.

“A decisão cria uma má vontade com canadenses e mexicanos em meio à renegociação”, diz Marcos Troyjo, economista e diplomata que dirige o BRIClab da Universidade de Columbia.

A embaixadora dos Estados Unidos no México, Roberta Jacobson, renunciou ao cargo nesta quinta-feira; não está claro se se as decisões estão relacionadas.

Chrystia Freeland, ministra de Relações Exteriores do Canadá, disse que “é totalmente inapropriado ver qualquer comércio com o Canadá como uma ameaça de segurança nacional para os EUA” e também disse considerar medidas retaliatórias.

China

A China é o maior produtor de aço do mundo, com metade da produção mundial, mas ele não tem os EUA como destino importante, aparecendo só no 11º lugar.

Isso significa que ela será pouco afetada por este medida específica, apesar de ter sido um dos principais alvos da retórica protecionista de Trump desde a campanha.

“A remessa é muito pouco relevante para a economia chinesa. Se o vilão dessa historia é para ser a China, é um país que vai ser razoavelmente não afetado”, diz Marcos Troyjo,

A China pediu ao governo americano para “conter” o uso de medidas protecionistas e “respeitar as regras”.

Roberto Azevêdo, diretor-geral da organização, afirmou “clara preocupação” em uma rara declaração por escrito.

“Uma guerra comercial não seria interessante para ninguém”, diz a nota, notando que “o risco de escalada é real, como mostram as primeiras respostas dos demais”.

“Ninguém vai assistir isso de maneira passiva. Todo mundo vai usar medidas, ou via salvaguardas ou via OMC”, diz Troyjo.