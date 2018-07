Brasília – O Brasil fechou 661 vagas formais de emprego em junho, apontou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho, quebrando uma sequência de cinco meses de resultados positivos.

Com isso, o país fechou o primeiro semestre com 392.461 postos com carteira assinada criados.