Brasil não tem crescimento de PIB per capita nos últimos 5 anos

A economia brasileira perdeu muito nos últimos anos, especialmente se for levado em conta o número de habitantes do país. Segundo um levantamento da revista britânica The Spectator, o Produto Interno Bruto per capita, que leva em conta a riqueza produzida por um país na proporção com o tamanho de sua população, o Brasil teve um crescimento de 0% nos últimos anos; um cenário de estagnação entre 2012 e 2017.

O índice é um dos principais levados em conta quando se olha para a qualidade de vida da população. A China, por outro lado, foi o país em que o PIB per capita mais cresceu no período, com alta de 43%. Abaixo, mais detalhes do levantamento, realizado com 17 países.