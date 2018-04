Brasil já vendeu mais de metade de sua colheita de soja, diz Safras

A comercialização de soja da safra 2017/18 do Brasil, em fase final de colheita, atingiu 51,9 por cento da produção projetada, de acordo com monitoramento da Safras & Mercado divulgado nesta sexta-feira.

O índice representa aumento de 8,4 pontos percentuais em um mês e supera a taxa de negociação registrada em igual momento do ano passado, de 45,8 por cento. Entretanto, fica abaixo da média de 55,2 por cento para o período.

O avanço na comercialização ocorre após uma reação nos preços internacionais por causa da quebra de safra na Argentina. O país sul-americano, terceiro maior fornecedor global da oleaginosa, vem reduzindo semana após semana sua perspectiva de produção por causa de uma severa seca.

Na quinta-feira, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires cortou sua previsão para a temporada 2017/18 na Argentina para 38 milhões de toneladas, bem aquém das mais de 50 milhões de toneladas esperadas inicialmente.

No Brasil, o cenário é o oposto, com o mercado surpreendendo-se com produtividades elevadas.

A Safras & Mercado projeta uma produção recorde de soja no Brasil neste ano, de 117,273 milhões de toneladas. Até o momento, a consultoria registrou negócios de 60,81 milhões de toneladas, considerando-se o percentual de comercialização.

A escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que tende a favorecer as exportações de soja do Brasil, deve ser positiva para as vendas do país.