Brasil investiga dumping em exportações de tubos de ferro

São Paulo – O governo brasileiro vai investigar a prática de dumping nas exportações da China, Emirados Árabes Unidos e Índia para o Brasil de tubos de ferro fundido dúctil, para aplicações em água e esgoto, de acordo com circular publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.

O pedido de abertura de investigação foi feito no fim de janeiro pela empresa a Saint-Gobain Canalização, que se apresentou como única produtora brasileira de tubos de ferro fundido para canalização, sendo responsável por 100 por cento da produção de similar nacional, disse a Secretaria de Comércio Exterior (Secex)na circular.

As investigações preliminares apontaram para uma margem de dumping nas exportações chinesas para o país da ordem de 258,4 pro cento. No caso dos Emirados Árabes, a margem de dumping relativa foi de 290,4 por cento, enquanto nas exportações da Índia a margem apurada foi de 340,9 por cento.

“As margens de dumping apuradas …demonstram a existência de indícios de dumping nas exportações de tubos de ferro da China, Emirados Árabes Unidos e Índia para o Brasil, realizadas no período de outubro de 2016 a setembro de 2017”, disse a Secex.

O órgão também apurou preliminarmente que as importações investigadas cresceram 138,9 por cento no período de outubro de 2012 a setembro de 2017, enquanto as vendas da indústria doméstica caíram no mesmo período 38 por cento .

“Uma vez verificada a existência de indícios suficientes de dumping nas exportações de tubos de ferro fundido da China, Emirados Árabes Unidos e Índia para o Brasil, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, recomenda-se o início da investigação”, disse a Secex.

Subsídios

A Secex também irá investigar subsídios nas exportações indianas de corpos moedores em ferro fundido e ou aço ligado ao cromo. As investigações preliminares apontaram que as importações do produto contribuíram “de maneira significativa” para dano à indústria doméstica.