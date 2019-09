Brasil inicia negociações de livre comércio com México, diz secretário

O Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, disse nesta segunda-feira, 9, que o governo brasileiro iniciou formalmente negociações de livre comércio com o México esta semana.

Falando em uma conferência organizada pelo Conselho Empresarial Brasil-China, Troyjo disse que o Brasil espera aumentar o comércio com o México, destacando a venda de produtos agrícolas. Ele disse que as negociações fazem parte dos esforços do Brasil para abrir sua economia e negociar mais com o resto do mundo.

Abertura da Economia

A negociação com o México ocorre depois que o Mercosul e a União Europeia também assinaram um acordo, o primeiro birregional da história.

Segundo estimativas do Ministério da Economia, o acordo, se e quando entrar em vigor, poderá ampliar as exportações brasileiras para a UE em até US$ 100 bilhões nos próximos quinze anos, além de atrair investimentos da ordem de US$ 113 bilhões no mesmo período.

Até 2035, a expectativa é gerar ganhos de US$ 87,5 bilhões para o PIB brasileiro, podendo alcançar até US$ 125 bilhões se considerados eventuais ganhos gerados pelo aumento da produtividade total dos fatores de produção.

Além do acordo com a UE, o Mercosul também fechou recentemente negociações com a Efta (Associação Europeia de Livre Comércio). O acerto trará condições mais favoráveis para os produtores e exportadores dos países do bloco americano formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Alguns dos produtos que serão beneficiados com melhores condições de acesso ao mercado europeu são carne bovina, carne de ave, vinhos, milho, mel, frutas e óleos vegetais.

(Com Reuters e Agência Brasil)