Brasil é 45º lugar entre 47 países em ranking de crescimento

São Paulo – O Brasil teve o terceiro pior resultado de crescimento trimestral entre 47 países monitorados pela Austin Ratings que respondem por 85,5% do PIB mundial.

Os números divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (01) mostram que a economia brasileira cresceu 1,4% no 3º trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.

Só ficamos melhores do que Dinamarca e Suécia, que tem 1,3% e 1,2% na mesma medida, respectivamente.

Os primeiros lugares são Romênia (8,8%), Filipinas (6,9%) e China (6,8%), com a média geral em 3,5%.

A taxa de crescimento do 3º trimestre em relação ao 2º foi dessazonalizada e anualizada, o que transformou os 0,1% brasileiros em 0,6%.

O resultado é melhor apenas que a do México (-1,2%) e fica logo atrás da Ucrânia com 0,8%.

Apesar de mais baixo do que o esperado, o número brasileiro foi sobre uma base mais alta, já que os números do primeiro semestre foram revisados para cima pelo IBGE.

“A melhora contínua nos resultados, ainda que de forma moderada, reforça que, definitivamente, o Brasil saiu do fundo do poço. Porém, essas melhoras não foram suficientes para tirar o país das últimas colocações do ranking”, diz o relatório da Austin.

As fontes utilizadas para fazer o levantamento foram a Austin Ratings, IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OECD, FMI e Banco Mundial.

As estimativas para o crescimento brasileiro em 2017 e 2018 são do último Boletim Focus do Banco Central, que expressam a média do mercado.

Veja a tabela completa: