Brasil exporta recorde de 3,74 mi sacas de café em outubro, aponta Cecafé

São Paulo – As exportações totais de café do Brasil, entre grãos verdes e industrializados, somaram um recorde de 3,74 milhões de sacas em outubro, alta de 29,1 por cento na comparação anual, informou nesta quinta-feira, 8, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

“Os volumes de exportação de café foram muito positivos no mês de outubro, registrando um novo recorde de volume mensal atingido. Continuamos com os problemas de rolagem dos embarques nos navios, caso contrário, poderíamos ter atingido o patamar de 4 milhões de sacas”, afirmou em nota o presidente da entidade, Nelson Carvalhaes, acrescentando que a performance deve ser positiva nos próximos meses.

Conforme o Cecafé, a exportação de café verde arábica do Brasil em outubro atingiu 3,09 milhões de sacas, alta de 20,2 por cento, enquanto a de robusta, 364,7 mil sacas, salto de quase 1.800 por cento. O Brasil é o maior produtor e exportador global da commodity.