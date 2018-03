Brasil é último lugar em ranking de crescimento com 45 países

São Paulo – O Brasil ficou em último lugar em crescimento econômico em 2017 em um ranking de 45 países que respondem por 84,9% do PIB mundial.

Os números foram compilados nesta quinta-feira (01) pela Austin Ratings após a divulgação do resultado do PIB do Brasil no ano passado.

O resultado expõe “mazelas acerca do ambiente político conturbado que desvirtuou o ambiente macroeconômico doméstico”, diz o relatório.

O Brasil cresceu 1% em 2017, um número que confirma o fim da recessão mas ficou ligeiramente abaixo da expectativa do mercado.

Os primeiros lugares no ranking de crescimento mundial são Romênia (6,9%), China (6,8%) e Filipinas (6,7%), com a média geral em 3,7%.

A previsão da Austin é que o Brasil dispare para a 20ª posição do ranking em 2018 caso sejam confirmadas as previsões de 2,8% de crescimento no ano.

A recuperação mais vigorosa viria “pelo fomento via mercado de crédito devido tanto a redução dos juros básicos, como a melhora dos níveis de inadimplência e a importante recuperação do mercado de trabalho (renda e emprego), ainda que de forma moderada”, diz o texto.

As fontes utilizadas para fazer o levantamento foram a Austin Ratings, IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OECD, FMI e Banco Mundial.

As estimativas para o crescimento brasileiro em 2018 e 2019 são do último Boletim Focus do Banco Central, que expressam a média do mercado.

Veja o ranking: