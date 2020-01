Brasil e Índia assinam 15 acordos para estimular investimento entre países

Nova Délhi, 25 jan (EFE).- O presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi assinaram neste sábado, em Nova Délhi, 15 memorandos de entendimento para parceria entre os dois países nas áreas de biocombustíveis e cibersegurança.

Bolsonaro e Modi se reuniram para analisar como ampliar a aliança estratégica e incrementar os 6 bilhões de dólares que atualmente a Índia investe no Brasil, e o 1 bilhão de dólares que o Brasil investe na Índia.

“Fico feliz que conseguimos firmar importantes acordos hoje sobre bioenergia, cibersegurança, segurança social, ciência e tecnologia, petróleo e gás natural”, afirmou o primeiro-ministro indiano, logo após a assinatura dos memorandos.

A Índia comprou 1,6 bilhão de dólares em petróleo no ano fiscal de 2018-2019, um valor menor do que o gasto com a importação junto a Venezuela, segundo dados do Ministério do Comércio do país asiático.

A visita oficial de Bolsonaro à Índia, que começou ontem e acabará na próxima segunda-feira, coincide com as celebrações do Dia da República indiano, que celebra a aprovação da Constituição, e terá, inclusive, um desfile militar, para o qual o presidente brasileiro é convidado de honra.

“Estou extremamente impaciente para amanhã. Estou ansioso pelas comemorações de amanhã. Assim, na véspera, hoje pude dizer que estou profundamente comovido pela percepção de que, com o estabelecimento dessas importantes alianças estratégicas, nossos grandes países consolidaram as relações”, garantiu Bolsonaro.

Atualmente, as trocas comerciais entre os membros dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), segundo dados oficiais do governo indiano, correspondeu no exercício fiscal de 2018-2019 a 8,2 bilhões de dólares, com uma balança favorável ao Brasil. EFE