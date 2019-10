Brasil e Emirados Árabes concordam em ampliar comércio e investimentos

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, concordaram em expandir o comércio entre Brasil e os Emirados Árabes Unidos e ampliar parcerias envolvendo fundos de investimentos em setores como agronegócio, infraestrutura, energia e defesa, de acordo com declaração conjunta divulgada neste domingo.

Bolsonaro visitou Abu Dhabi como parte de uma viagem de 10 dias pela Ásia e o Oriente Médio em busca de atrair investimentos para o Brasil. O presidente visitará três países do Golfo Pérsico na esperança de superar uma desavença diplomática travada com nações árabes no ano passado devido a uma proposta, depois abandonada, de transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém.

Nos Emirados Árabes Unidos, o presidente se reuniu com o xeique Al Nahyan, que também é vice-comandante Supremo das Forças Armadas, e com o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e emir de Dubai, e ainda participou de um seminário empresarial.

O Brasil tem interesse especial nos Emirados Árabes Unidos como porta de entrada para a facilitação do acesso de produtos brasileiros a mercados de terceiros países, sobretudo na Ásia, diante da localização estratégica, da infraestrutura avançada e do ambiente de negócios dinâmico dos Emirados, de acordo com a declaração conjunta divulgada pelo Itamaraty.

“Ambos os líderes ressaltaram a excelente cooperação econômica entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos e manifestaram a determinação de fortalecê-la ainda mais. Ao recordarem os já expressivos investimentos mútuos, identificaram convergências e iniciativas conjuntas prioritárias com vistas à ampliação de parcerias envolvendo fundos de investimentos em setores como agronegócio e segurança alimentar, infraestrutura, transportes, energia, defesa e inovação, visando a benefícios mútuos para os povos e as economias de ambos os países”, afirmou o texto.

As duas partes assinaram acordos nos campos de inteligência artificial, meio ambiente, defesa, comércio e cooperação aduaneira, acrescentou.

Depois dos Emirados Árabes Unidos, Bolsonaro ainda visitará Catar e Arábia Saudita. O presidente se encontrará com chefes de Estado e falará em conferências de negócios em Doha, na segunda-feira, e em Riad, na quarta-feira.