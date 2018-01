Brasil deve exportar 67 mi t de soja em 2018/19, queda de 2%

São Paulo – O Brasil deverá exportar 67 milhões de toneladas de soja no ano comercial 2018/19 (fevereiro a janeiro), queda de 2% na comparação com as 68,5 milhões de toneladas estimadas para 2017/18, projetou nesta sexta-feira a consultoria Safras & Mercado.

O volume esperado para o atual ciclo foi revisado para cima, de 66,75 milhões na previsão de outubro, em razão do “ritmo acima do esperado dos embarques no final de 2017”. As 67 milhões de toneladas consideradas para 2018/19 foram mantidas em relação à projeção anterior.

Já as previsões de esmagamento foram elevadas para 41,5 milhões de toneladas em 2017/18, de 41 milhões, e para 42,9 milhões em 2018/19, de 42,8 milhões.

Segundo a consultoria, a oferta total de soja deverá subir 1% em 2018/19, para 118,8 milhões de toneladas. Com a demanda total projetada em 113,1 milhões de toneladas, a expectativa é de que os estoques finais alcancem 5,7 milhões de toneladas, alta de 43%cento ante 2017/18.

Para o farelo, a produção estimada pela Safras é de 32,65 milhões de toneladas, alta de 3%, com exportações de 14,5 milhões de toneladas (alta de 4%).

A produção de óleo de soja deverá ficar em 8,48 milhões de toneladas, com embarques de 1,15 milhão de toneladas, queda de 8%.