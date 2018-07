São Paulo – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, projetou nesta segunda-feira que a produção de grãos do país aumentará 29,6 por cento até a safra 2027/28, para 302 milhões de toneladas.

A produção de carne do Brasil também deve crescer 29,6 por cento, para 35 milhões de toneladas no mesmo período, enquanto as exportações globais de alimentos do país devem chegar a 130 bilhões de dólares até 2028, disse Maggi em um discurso durante o Global Agribusiness Forum (GAF) em São Paulo.