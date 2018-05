Brasil criou 115.898 vagas formais em abril, diz Temer antecipando Caged

São Paulo – O presidente Michel Temer disse que o Brasil criou 115.998 vagas de trabalho formal em abril.

Ele antecipou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que ainda não foram divulgados pelo Ministério do Trabalho.

As declarações foram feitas nesta sexta-feira (18) no encerramento do EXAME Fórum Inovação, realizado por EXAME e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o tema A Indústria do Futuro.

Se confirmado, seria o melhor dado do ano até agora e o melhor para o mês de abril desde 2013.

O presidente também disse que vai colocar um técnico técnico especializado em inovação junto ao gabinete presidencial.

O anúncio foi inspirado em uma sugestão feita na palestra imediatamente anterior por Soumitra Dutta, ex-reitor e professor de Gestão na Cornell SC Johnson College of Business.

“Esta é uma homenagem que fazemos a este encontro”, disse ele. “Toda vez que [um encontro] tem um resultado concreto, está se dando uma substância maior”.

O presidente também citou o risco de que as novas tecnologias possam levar eventualmente a uma substituição da mão-de-obra.

O governo, segundo ele, tem uma “preocupação muito grande” de preparar as pessoas para o novo mundo de forma a “não gerar desemprego e sim empregos mais qualificados”.