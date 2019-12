Brasil abre 99 mil vagas formais em novembro, dobro do previsto, diz Caged

Brasília — O Brasil registrou criação líquida de 99.232 vagas formais de emprego em novembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia.

É o melhor resultado para o mês desde 2010, quando houve abertura de 138.247 postos.

O resultado do mês veio muito acima das estimativas de analistas consultados em pesquisa Reuters, que projetavam abertura de 47.500 postos.

No acumulado do ano até novembro, foram criadas 948.344 vagas, na série com ajustes, apontou o Caged, desempenho mais forte para o período desde 2013 (+1,547 milhão de postos).