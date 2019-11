País cria 70.852 vagas formais em outubro, diz Caged, menos que o esperado

Da Redação, com Reuters e Estadão Conteúdo

Por Da Redação, com Reuters e Estadão Conteúdo

São Paulo — O Brasil registrou um saldo de vagas formais de 70,8 mil no mês de outubro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (21) pelo Ministério da Economia. Esse foi o sétimo mês consecutivo de abertura de vagas formais.

O resultado de outubro veio abaixo das estimativas de analistas consultados em pesquisa Reuters, que projetavam abertura de 75 mil postos. Por outro lado, ficou dentro do intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo variava de 55.000 vagas até 150.000 vagas, com mediana positiva de 76.000 postos de trabalho.

No acumulado de janeiro a outubro de 2019, o saldo do Caged foi positivo em 841.589 vagas, o melhor desempenho para o período desde 2014, quando a abertura de vagas chegou a 912.287, na série com ajustes. Em 12 meses até outubro, houve abertura de 562.186 postos de trabalho.

Setores

Dos oito setores econômicos pesquisados no levantamento, cinco tiveram saldo positivo nas gerações de vagas e três, negativos.

O resultado do mês foi puxado por Comércio, que gerou 43.972 postos formais, alta de 0,49% em relação ao mês anterior. Serviços ficou em segundo lugar, com 19.123 postos de trabalho formal, alta de 0,11%.

O terceiro setor com maior saldo de vagas foi o de Indústria de Transformação, com 8.946, crescimento de 0,12%.

Por outro lado, a agropecuária fechou 7.819 vagas em outubro, enquanto os serviços industriais de utilidade pública tiveram fechamento líquido de 581 vagas no mês. A administração pública também encerrou 427 vagas.

Salário médio de admissão

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve alta real de 2,03% em outubro de 2019 ante o mesmo mês de 2018, para R$ 1.597,31, segundo dados do Caged. Na comparação com setembro, porém, houve queda de 0,48%, informou o Ministério da Economia.

O maior salário médio de admissão em outubro ocorreu na administração pública com R$ 2.611,13. Já o menor salário médio de admissão foi registrado na agropecuária, com R$ 1.360,10.