Bradesco está perto de concluir captação de R$ 750 mi em LIG

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente-executivo do Bradesco, Octavio de Lazari, disse nesta segunda-feira que o banco deve concluir até semana que vem uma captação de 750 milhões de reais em Letra Imobiliária Garantida (LIG), mostrando o crescente apetite dos bancos por fontes alternativas para crédito imobiliário.

“Já colocamos 475 milhões de reais em dezembro para clientes private do banco”, afirmou Lazari à Reuters. “Estamos homologando lastros para mais 750 milhões de reais, o que deve sair até semana que vem, no máximo”, completou o executivo.

Em novembro, o Santander Brasil fez as primeiras emissões de LIG no país, somando no conjunto cerca de 180 milhões de reais.

Isenta de cobrança de Imposto de Renda para pessoas físicas e investidores estrangeiros, a LIG foi regulamentada no fim de 2017 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e foi criada para ampliar as fontes de mercado para financiar a compra de imóveis.