Bradesco acompanha Selic e reduz taxas

São Paulo – O Bradesco informa que vai repassar o corte de meio ponto porcentual da taxa Selic nas principais linhas de crédito de pessoa física e pessoa jurídica.

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiram, por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica de juros) em 0,50 ponto porcentual, de 7,50% para 7,00% ao ano. O corte, anunciado nesta noite de quarta-feira, 6, pela instituição, foi o décimo consecutivo. O movimento colocou a Selic no nível mais baixo da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996.