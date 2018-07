BR Distribuidora inicia venda de fatias na Pecém Energia e Camaçari Muricy

São Paulo – A BR Distribuidora iniciou o processo de venda de suas participações de 45% na Pecém Energia, e de 50% na Energética Camaçari Muricy II, ambas usinas termelétricas. A companhia lançou o teaser para desinvestimentos.

Em fato relevante, a empresa lembra que as usinas têm 143.080 kW cada de capacidade instalada. Ambas são localizadas no Estado da Bahia, e estão em estágio pré-operacional e prestes a assinar as operações para comercialização com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O prazo para início dessa operação é 06 de outubro de 2020. A BR Distribuidora lembra que as atuais sócias dos empreendimentos possuem direito de preferência.