Pressionado, Guedes diz que duas MPs contra vírus saem hoje e duas amanhã

Paulo Guedes fez um breve pronunciamento no início da tarde desta quarta-feira, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no qual disse que duas Medidas Provisórias que fazem parte do compate aos impactos da pandemia de coronavírus na economia serão assinadas hoje e amanhã, mais duas. O ministro da Economiafez um breve pronunciamento no início da tarde desta quarta-feira, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no qual disse que duas Medidas Provisórias que fazem parte do compate aos impactos da pandemia de coronavírus na economia serão assinadas hoje e amanhã, mais duas.

O governo dá uma resposta a quem vem cobrando mais agilidade na aprovação das medidas que dão suporte aos mais vulneráveis em meio ao isolamento social que fechou o comércio não essencial e reduziu drasticamente a circulaçção de pessoas nas ruas.

As medidas mencionadas pelo governo na entrevista mais cedo já haviam sido anunciadas e, segundo Guedes, totalizam R$ 200 bilhões, o que ele diz que representa 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, para o combate à pandemia e para a preservação de vidas e empregos.