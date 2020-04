O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), confirmou nesta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que estabelece um auxílio emergencial de 600 reais a informais durante a crise do coronavírus.

Segundo o líder, a proposta foi sancionada com três vetos. Parlamentares vinham pressionando o governo para uma rápida sanção. O projeto teve sua tramitação concluída no Congresso Nacional na segunda-feira.