Bolsonaro promete tratar com rapidez reformas tributária e da Previdência

Brasília – O presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu nesta quarta-feira tratar com velocidade as reformas da Previdência e tributária, além da questão da segurança pública, para lidar com desafios que o país enfrenta, afirmando que o Brasil atravessou “gravíssimas” crises ética e econômica.

Bolsonaro fez a declaração durante encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, como parte de uma agenda de encontros com autoridades durante a primeira viagem a Brasília após a eleição.

Mais tarde nesta quarta-feira, o presidente eleito vai se encontrar com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto para marcar o início formal da transição de governo.

Participaram do encontro no STF ao lado de Bolsonaro o general da reserva do Exército Augusto Heleno e os filhos do presidente eleito Eduardo Bolsonaro, deputado federal reeleito, e Flávio Bolsonaro, senador eleito.