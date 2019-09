Bolsonaro permite que BC autorize capital estrangeiro em bancos no Brasil

Brasília — O governo do presidente Jair Bolsonaro facilitou o ingresso de capital estrangeiro em instituições financeiras no Brasil, delegando ao Banco Central a responsabilidade de autorizar essas operações.

A novidade veio em decreto publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Antes, era necessária a edição de um decreto específico pelo presidente para cada investida nesse sentido.

Pelo texto, também caberá ao BC reconhecer como de interesse do governo brasileiro a instalação no país de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior.

O reconhecimento de interesse pela autoridade monetária dependerá de requisitos que serão regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo próprio BC.