Bolsonaro: “Não demos um não definitivo para acordo entre Mercosul e UE”

Guaratinguetá – O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou nesta sexta-feira, 30, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba (SP), que não deu um “não definitivo” para a tentativa de acordo entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE).

Ele revelou que, após apelo do presidente da Argentina, Maurício Macri, o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, recomendou “ter um pouco mais de paciência” na costura do acordo para que o Brasil não perca mercado. “A partir do momento que requerem diminuir a quantidade de exportáveis nossos, essas commodities, logicamente, não pode contar com nosso apoio. Mas não é um ‘não’ em definitivo, nós vamos é negociar”, afirmou Bolsonaro.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse na quinta-feira, em Buenos Aires, que a possibilidade de seu governo apoiar o acordo comercial entre UE e Mercosul depende da posição do presidente eleito do Brasil sobre o Acordo Climático de Paris.