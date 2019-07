Bolsonaro irá a evento religioso na Câmara, de olho na Previdência

Brasília — O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, disse nesta terça-feira, 9, que o presidente Jair Bolsonaro participará na quarta-feira, 10, pela manhã de eventos religiosos na Câmara dos Deputados e aproveitará a oportunidade para discutir sobre a proposta de reforma da Previdência com parlamentares e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A agenda de Maia mostra que ele acompanhará Bolsonaro na cerimônia de encerramento do semestre da Frente Parlamentar Evangélica, no auditório Nereu Ramos, às 8h45. Depois, às 9h05, os dois estarão na sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, que será realizada no plenário Ulysses Guimarães.

“A ida ao Congresso pelo senhor presidente da República não está vinculada, não está enlaçada, diretamente com a questão da Nova Previdência, mas em estando lá ele há de discuti-la com parlamentares e com o presidente daquela Casa”, disse Rêgo Barros a jornalistas.

A expectativa é começar a votar a reforma hoje. São necessários 308 votos para aprovar a reforma no primeiro turno na Câmara. Pela manhã, Bolsonaro disse estar confiante na aprovação da proposta em dois turnos pela Câmara, antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho.