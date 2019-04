Bolsonaro faz apelo para que BB reduza juro para setor agrícola

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta segunda-feira um apelo público ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, para que o banco estatal reduza os juros dos empréstimos cobrados do setor agropecuário.

Em discurso na cerimônia de abertura da Agrishow, feira do setor agropecuário realizada em Ribeirão Preto (SP), Bolsonaro também afirmou que seu governo está fazendo estudos para conceder e privatizar portos e defendeu que a propriedade privada é sagrada.

“Vocês, do campo, precisam de ajuda em alguns setores, não apenas que o Estado não atrapalhe, precisam de ajuda. Agradeço aqui o nosso prezado Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, que traz 1 bilhão de reais para investir nessa área”, disse o presidente em seu discurso.

“Eu apenas apelo, Rubens –me permite fazer uma brincadeira aqui, né?–, eu apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros –tendo em vista você parecer um cristão de verdade– caiam um pouquinho mais. Tenho certeza que as nossas orações tocarão o seu coração”, disse o presidente

Bolsonaro também disse à plateia de representantes do agronegócio que será disponibilizado mais 1 bilhão de reais para o seguro rural.

O presidente também defendeu a realização de uma reforma agrária “sem viés ideológico” que deve começar pelo que ele chamou de “lotes ociosos”.

Bolsonaro também disse que deve entrar na pauta da Câmara dos Deputados na próxima semana uma proposta que estende a posse de armas para toda a extensão da propriedade rural e disse que a defesa da propriedade privada é uma forma de garantir a segurança jurídica no campo

“A propriedade privada é sagrada e ponto final”, disse.

Ibama e ICMBio

Jair Bolsonaro também afirmou nesta segunda-feira, 29, na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), que quer, “como chefe do Executivo, não atrapalhar quem produz”. Ele garantiu que está “tirando o Estado do cangote de quem produz e investe”.

Bolsonaro afirmou que esta fazendo “uma limpa no Ibama e no ICMBio” e cobrou que a fiscalização seja feita com mais orientação ao produtor rural. “Tem que fazer fiscalização, mas o homem do campo tem de ter o prazer de receber o fiscal e, em um primeiro momento, ser orientado.”

Ele reafirmou que pretende que a BR-163 seja completada, no trecho paraense até Miritituba (PA), ainda em 2019. Outra obra anunciada por ele é a construção no aeródromo do Campo de Marte do maior colégio militar do Brasil.

O presidente disse que seguirá para a China e que a viagem servirá, na opinião dele, para tirar “a imagem criada pela mídia de que sou inimigo deles”.