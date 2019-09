Bolsonaro diz que nova CPMF derrubou Cintra; Guedes já defendeu imposto

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira (11) em sua conta no Twitter que o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, caiu por causa da “tentativa de recriar CPMF” e divergências na reforma tributária.

TENTATIVA DE RECRIAR CPMF DERRUBA CHEFE DA RECEITA. Paulo Guedes exonerou, a pedido, o chefe da Receita Federal por divergências no projeto da reforma tributária. A recriação da CPMF ou aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do Presidente. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 11, 2019

Cintra defende a ideia há pelo menos três décadas. No entanto, não era o único membro do governo que defendia a ideia da criação de um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes do antigo.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha dizendo que o imposto é que o tributo é “horroroso”, “feio” e “chato” mas ainda assim melhor do que os encargos trabalhistas que poderia substituir.

As especulações sobre o tema vêm desde a campanha. Em 19 de setembro de 2018, a Folha de São Paulo divulgou que Guedes, então coordenador econômico, havia mencionada a ideia em uma reunião privada com investidores em São Paulo.

O presidente negou a possibilidade de forma veemente até o início deste mês, quando mudou o tom em entrevista para a Folha de São Paulo no último dia 03:

“Já falei para o Guedes: para ter nova CPMF, tem que ter uma compensação para as pessoas. Se não, ele vai tomar porrada até de mim”, disse Bolsonaro.