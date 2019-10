Bolsonaro diz que gostaria de ver Brasil se tornar membro da Opep

Riad — O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira em evento com investidores na Arábia Saudita que gostaria que o Brasil se tornasse membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Ao fazer o comentário, Bolsonaro ressaltou que essa é sua opinião pessoal sobre a eventual adesão ao grupo de produtores, que é liderado na prática pelos sauditas e reúne países incluindo a Venezuela.

Nesta terça-feira (30), os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciaram nesta terça-feira que a Arábia Saudita, por meio de um fundo público, decidiu investir 10 bilhões de dólares no Brasil.

Em entrevista coletiva após uma rodada de conversas com autoridades e investidores sauditas, Onyx disse que o governo brasileiro vai organizar um conselho de cooperação com a participação dos dois países, juntamente com a iniciativa privada, para fazer a definição sobre quais áreas receberão esses recursos.