Bolsonaro diz que Copom pode reduzir taxa Selic a 4,5% no ano

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (14) que a taxa básica de juros pode ser reduzida para 4,5% ano na última reunião a ser realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central neste ano e disse que sua torcida é sempre por uma redução no custo crédito.

Em transmissão semanal em rede social ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, Bolsonaro disse, ao mesmo tempo, que fica “curioso” sobre o destino da taxa Selic, e que também não fala nada a respeito.

“A taxa Selic está 5% ao ano. Ela pode passar, inclusive, para 4,5% na última reunião do Copom no corrente ano”, disse Bolsonaro.

“Todo mundo fica curioso, querendo saber se vai baixar, se não vai baixar. Eu também fico, mas não falo nada. A minha torcida —torcida — é sempre para diminuir. Torcida, está certo?”, acrescentou.

A expectativa do mercado financeiro é que a Selic seja mesmo reduzida para 4,5%, como já indicou o próprio Banco Central.

Brics

O presidente declarou que foi “excelente” a 11ª Cúpula do Brics. “Estamos recuperando a confiança, diferentemente do passado quando a agenda do presidente não era muito boa”, declarou, ao chegar ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro afirmou que a presença dos líderes mostra que o Brasil é um País sério, com muito a oferecer. O presidente classificou China e Rússia como potências e disse que a África do Sul é um “país irmão”.

Bolsonaro não respondeu se tratou sobre as crises na Bolívia e Venezuela em reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizada mais cedo no Planalto. “Muita coisa reservada”, disse.

O presidente destacou, no entanto, que foi resolvida “rapidamente” a invasão da Embaixada da Venezuela no Brasil por grupo ligado a Juan Guaidó, reconhecido pelo governo Bolsonaro como presidente legítimo.

PSL

Bolsonaro disse que não sabe quantos parlamentares devem acompanhá-lo ao Aliança Pelo Brasil, partido que deseja tirar do papel até abril de 2020, a tempo de lançar candidatos às eleições municipais. “Vou começar um partido pobre, sem dinheiro sem televisão. Sem nada. Se for para lá, vai por amor. Igual a um casamento: a gente casa por amor”, disse.