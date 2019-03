Bolsonaro diz a jornal que cabe ao Congresso aperfeiçoar Previdência

Santiago — O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, em entrevista ao jornal El Mercurio, do Chile, que a sociedade brasileira tem maturidade hoje para uma reforma da Previdência e que cabe aos parlamentares aperfeiçoar e aprovar a proposta enviada ao Congresso.

“O projeto que foi apresentado pelo governo é muito bom e cabe aos parlamentares aperfeiçoá-lo e aprová-lo”, disse o presidente em uma entrevista por escrito publicada em meia página do jornal, que destacou Bolsonaro na capa do periódico.

Bolsonaro tentou se afastar, novamente, do chamado “toma lá dá cá” nas negociações com o Congresso, quando perguntado sobre esse modelo de acordo político. “Creio que é possível governar em benefício do povo. Vivemos em um momento político onde a classe legislativa já entendeu que os antigos processos, como você disse, o toma lá dá cá, não persistirão em meu governo. Tenho a convicção de que juntos os poderes Executivos e Legislativo cumprirão seus papéis”, declarou.

Ele destacou que, com a reforma, o governo espera levar o País a um crescimento de 3,3% no PIB até 2023 e a uma economia fiscal de R$ 1 trilhão em dez anos (o jornal publicou o valor de R$ 1 bilhão, mas a assessoria do Planalto corrigiu o valor afirmando que houve equívoco da publicação).

Bolsonaro reforçou que, além das mudanças previdenciárias, o governo pretende fazer uma reforma tributária, desvincular o Orçamento e modernizar a legislação trabalhista para promover a “virada”.