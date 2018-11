Bolsonaro deixa empresários chineses em compasso de espera com declarações

São Paulo – Após investimentos bilionários no Brasil nos últimos anos, empresários chineses estão “em compasso de espera” e aguardam sinalizações do presidente eleito Jair Bolsonaro antes de definir novos negócios, disse nesta segunda-feira, 5, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang.

Projetos de investimento de empresas chinesas no Brasil confirmados desde 2003 representam aportes de 54,1 bilhões de dólares, segundo um boletim do Ministério do Planejamento no mês passado, com outros projetos já anunciados no período que envolvem 70,4 bilhões de dólares.

Mas Bolsonaro tem em diversas ocasiões apontado a China como um predador que busca dominar importantes setores da economia brasileira, o que acendeu um sinal de alerta no gigante asiático em relação a novos investimentos no país da América do Sul.

“Os chefes de muitas grandes empresas chinesas estão preocupados. Não é que os negócios estão sendo afetados, eles simplesmente estão em compasso de espera”, afirmou Tang, que assessora diversas empresas chinesas em transações no Brasil. “Ninguém vai vir se não é bem-vindo. Os chineses estão cheios de dúvidas”, acrescentou o dirigente, que falou por telefone diretamente da China.

O presidente da Câmara Brasil-China citou negociações da chinesa CNPC com a Petrobras para conclusão das obras da refinaria do Comperj, no Rio de Janeiro, como exemplo de negócio que poderia ser afetado no caso de se confirmar uma postura mais agressiva do Brasil em relação à China.

A estatal assinou com a CNODC, subsidiária da chinesa CNPC, um acordo para conclusão das obras da refinaria do Comperj, paralisado desde 2014 após denúncias de corrupção reveladas pelas autoridades na Operação Lava Jato. O negócio ainda envolve investimentos no cluster de Marlim, na Bacia de Campos. “O presidente eleito Bolsonaro deve entender que é muito melhor terminar o Comperj que deixar ele apodrecendo… tem de dar graças a Deus que chineses querem vir terminar”, disse Tang.

Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira um grupo de chineses, liderado pelo embaixador da China no país, Li Jinzhang. O encontro contou com a presença do economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia. O diplomata chinês saiu da reunião sem dar declarações.

Críticas ao aliado

Em outubro, ainda como candidato, Bolsonaro queixou-se de que a China, principal parceiro comercial brasileiro, “não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil”. A fala aconteceu em meio a perguntas de jornalistas sobre intenções de seu governo de levar adiante uma proposta de privatização da Eletrobras anunciada pelo presidente Temer.

“Quando você vai privatizar, você vai privatizar para qualquer capital do mundo? Você vai deixar o Brasil na mão do chinês?”, questionou Bolsonaro na ocasião. Além dessas declarações, também gerou irritação no governo chinês uma visita de Bolsonaro a Taiwan em fevereiro. Pequim considera a ilha autogovernada e democrática como uma província dissidente.

“A China já demonstrou, vamos dizer, que não gostou muito das declarações de Bolsonaro e muito menos da visita dele a Taiwan”, afirmou Tang. Ele avaliou que as queixas do presidente eleito à China podem ter como base a associação entre o país e o comunismo, alvo de duros ataques por parte de Bolsonaro e seus aliados. “A gente não deve voltar para a mentalidade de Guerra Fria, que já terminou há muitos anos. Esse negócio de China comunista não existe mais… se ele for à China, vai ver que não tem nada a ver, que a China vive um capitalismo vibrante”, disse Tang. “Se o presidente Bolsonaro quiser melhorar a economia brasileira, que é uma das razões pela qual o povo votou nele, vai ser muito difícil sem a colaboração chinesa”, adicionou.

Ele destacou ainda que os empresários orientais aumentaram a aposta no Brasil principalmente nos últimos anos, em meio à maior recessão do país em décadas, e defendeu que um deterioramento das relações teria efeitos negativos para os brasileiros. “Em um eventual ‘gelo’ entre Brasil e China, certamente a parte que vai sofrer não é a China”, disse.

Em paralelo às críticas aos chineses, Bolsonaro tem buscado se aproximar dos Estados Unidos. Ele já recebeu um telefonema do presidente norte-americano, Donald Trump, e disse que pretende visitar os EUA ainda neste ano, além de ampliar o comércio com o país.

Para Tang, não há problemas nessa aproximação brasileira junto aos Estados Unidos, mas o país não deveria se espelhar nas políticas externas de Trump, que está em meio a uma guerra comercial com a China. “O Brasil deve ser amigo de todos os países do mundo. Não acredito que o modelo americano de brigar com todo mundo, aliados ou não, seja o ideal para o Brasil. Afinal, o Brasil não tem o ‘cheque especial’ sem limites que os EUA têm e nem o poderio econômico-militar”, afirmou.

Ele também lembrou que o governo do presidente Michel Temer buscou se aproximar dos EUA, mas acabou tendo Pequim como um aliado mais próximo, com diversos investimentos chineses anunciados no país. “Quem investiu maciçamente e tomou grande risco, acreditou no Brasil, foi a China.”

Alguns dos principais negócios chineses no Brasil nos últimos anos foram nos setores de energia elétrica e petróleo – as estatais State Grid e China Three Gorges fecharam aquisições de ativos de eletricidade, enquanto CNOOC e CNODC arremataram áreas no pré-sal em leilões.