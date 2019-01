Bolsonaro dá posse aos novos presidentes do BNDES, BB e Caixa

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta segunda-feira, 7, da cerimônia de posse do novos presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, e da Caixa, Pedro Guimarães. O evento começa às 11 horas no Palácio do Planalto.

Às 15 horas, Bolsonaro recebe o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que é primeiro-vice-presidente da Câmara. Em seguida, às 16 horas, reúne-se com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes.