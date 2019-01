Bolsonaro comemora concessão de RIS à iniciativa privada

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro comemorou na manhã desta terça-feira, 15, no Twitter a assinatura da concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS) à iniciativa privada. De acordo com ele, este é o “primeiro (de muitos) contrato de transferência de um ativo para a iniciativa privada” formalizado pelo governo dele.

O contrato de concessão com a CCR foi assinado na sexta-feira, dia 11, no Palácio do Piratini, em Porto Alegre. Ao ressaltar que o investimento será de R$ 7,8 bilhões no trecho que compreende as BRs 101, 290, 386 e 448, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro disse que há garantia de “mais segurança, melhores condições de trafegabilidade, qualidade no serviço prestado ao usuário”. O presidente ressaltou ainda a geração de 4 mil empregos diretos. “Economia, empregabilidade, infraestrutura, desenvolvimento… NÚMEROS”, escreveu.

Bolsonaro destacou ainda que o preço final da tarifa de pedágio será de R$ 4,30, valor que representa deságio de 40% do estimado no edital. “Para se ter uma ideia, somente a concessão da BR-290 (conhecida como Freeway) chegou a ter uma tarifa de R$ 13,80 em meados de 2017”, destacou.