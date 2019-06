No próximo 02/julho a Caixa Econômica Federal lança, na Câmara dos Deputados, uma linha de crédito para hospitais filantrópicos com recursos do FGTS. Atenderemos, assim, antigo pleito das Santas Casas, num volume quatro vezes maior que o do BNDES para o mesmo fim.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 27, 2019