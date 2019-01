Bolsonaro sobre Davos: “Vou apresentar um Brasil sem amarras ideológicas”

São Paulo – O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou em sua conta do Twitter que está “confiante e feliz” com a sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que acontecerá na próxima semana. Segundo ele, será uma “grande oportunidade de apresentar a líderes do mundo todo um Brasil diferente, livre das amarras ideológicas e corrupção generalizada”.

Mostrarei nosso desejo de fazer comércio com o mundo todo, prezando pela liberdade econômica, acordos bilaterais e saúde fiscal. Com esses pilares, o Brasil caminhará na direção do pleno emprego e da prosperidade. Espero trazer boas experiências e avanços ao nosso país! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 14, 2019

Bolsonaro afirmou que vai demonstrar o desejo brasileiro “de fazer comércio com o mundo todo, prezando pela liberdade econômica, acordos bilaterais e saúde fiscal”.

Ele ainda destacou que a partir destes compromissos, “o Brasil caminhará na direção do pleno emprego e da prosperidade”.